PSI arranca sessão a valorizar 0,89% e com todas as cotadas no verde

Depois de ter iniciado ontem a semana com o pé direito, a avançar quase 2%, a bolsa de Lisboa estende os ganhos na manhã desta terça-feira. O PSI arrancou a sessão a somar 0,89% com todas as cotadas a valorizar.O BCP é a empresa que mais puxa pelo principal índice nacional. Os investidores não se mostraram preocupados com o ciberataque que o banco anunciou ontem ter sofrido e deram à instituição liderada por Miguel Maya uma valorização de 2,60% nos primeiros minutos da negociação.Entre as cotadas que mais ganham, com subidas acima de 1%, estão a Sonae (1,60%), os CTT (1,58%), a Galp (1,35%), a Greenvolt (1,18%), a Altri (1,16%) e a REN (1,02%).Pelos gigantes da praça portuguesa, a Jerónimo Martins avança 0,64%, a EDP Renováveis soma 0,55% e a EDP - que emitiu esta segunda-feira 500 milhões de dólares em dívida verde a cinco anos - sobe 0,49%.A empresa com o ganho mais tímido, e também a que mais demorou a reagir no arranque da negociação esta manhã, é a Nos. Depois de ontem ter sido a estrela da sessão - tendo avançado mais de 5%, naquela que foi a maior subida desde julho de 2021, - a operadora estava na linha d'água nos primeiros minutos, com um muito ténue avanço de 0,06%.