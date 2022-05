PSI arranca sessão com todas as cotadas a "vermelho". CTT tombam 7%

Leia Também Seca e eletricidade mais cara atiram EDP para prejuízos

A bolsa de Lisboa arrancou a sessão desta sexta-feira, a última da semana, no vermelho, em linha com as bolsas europeias. O índice de referência nacional caía 1,13% para 5.723,99 pontos. Todas as 15 cotadas que compõem o índice começaram o dia a desvalorizar.A EDP e os CTT estão em destaque, numa sessão em que ambas as cotadas estão a reagir aos resultados do trimestre, divulgados esta quinta-feira, já após o fecho da sessão.Os CTT lideram do lado das quedas no PSI, a recuar 4,97% para 4,01 euros, após terem chegado mesmo a afundar 6,98%. A empresa reportou um recuo dos lucros de 38,1% para 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre do ano. Já o peso-pesado EDP registou um prejuízo de 76 milhões de euros no primeiro trimestre de 2022, que comparam com os lucros de 180 milhões de euros de há um ano. Esta manhã, as ações da EDP estão a ceder 1,49% para 4,23 euros.A EDP Renováveis acompanhava esta desvalorização da casa-mãe, com os títulos a ceder 0,24% para 20,54 euros.Destaque também para a desvalorização da petrolífera Galp, que está em ex-dividendo, a ceder 1,83% para 10,7 euros.Ainda na energia, a Greenvolt tombava 0,59% (6,77 euros) e a REN cedia 0,87% (2,85 euros).No retalho, a Jerónimo Martins estava a desvalorizar 1,48% (19,92 euros), enquanto a Sonae regista uma das desvalorizações mais ligeiras do PSI, de 0,19% (1,039 euros).O BCP recuava 1,11% neste arranque, a cotar nos 0,1419 euros. No setor do papel, a Navigator cedia 0,51% (3,92 euros) e a Altri 0,75% para 6,59 euros.(notícia atualizada)