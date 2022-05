Lucros dos CTT caem 38,1% para 5,4 milhões de euros no primeiro trimestre

Os CTT encerraram o primeiro trimestre com um resultado líquido de 5,4 milhões de euros, valor que traduz uma queda de 38,1% face aos 8,7 millhões registados em igual período do ano passado.Em comunicado, enviado esta quinta-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), o grupo indica que os rendimentos operacionais cresceram 14,7% para 234,7 milhões de euros.

Já o EBITDA (resultado antes de juros, impostos, depreciações e amortizações) caiu 24,1% para 22 milhões de euros entre janeito e março de 2022, um período que o grupo liderado por João Bento descreve como tendo sido "marcado por uma "desaceleração transitória do ‘e-commerce’ e condições económicas desafiantes".Já o Banco CTT contribuiu com 28 milhões de euros, traduzindo um crescimento anual homólogo de 32,5%. Por fim, os serviços financeiros e retalho geraram receitas de 11,9 milhões de euros, ou seja, 1,7% abaixo do apurado entre janeiro e março do ano passado.Apesar da queda dos resultados líquidos, os primeiros três meses de 2022 ficaram marcados por um aumento dos gastos com pessoal que cresceram em 2,6 milhões de euros (+2,9%), essencialmente na área de negócio de correio e Outros, devido à aquisição da NewSpring Services, e no Banco CTT (+0,6 milhões de euros) por causa do aumento da atividade comercial e ao reforço das equipas no contexto da parceria com a Sonae Financial Services.Perspetivando o exercício de 2022, os CTT advertem que "os riscos identificados aquando do anúncio de resultados do exercício de 2021, no momento da divulgação do 'guidance', permanecem ativos" e que "o segundo trimestre do ano ainda será penalizado por fatores macroeconómicos, quando comparado com março de 2022". Não obstante, apesar do "ambiente difícil, que aumenta o risco de execução", o grupo diz continuar "comprometido em alcançar no exercício de 2022 um EBIT dentro do intervalo de 65 a 75 milhões de euros".