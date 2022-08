PSI termina segundo dia no vermelho. Altri afunda mais de 5%

A bolsa de Lisboa terminou a sessão desta quarta-feira no vermelho pelo segundo dia consecutivo, depois de ter registado um ganho ligeiro na segunda-feira.O principal índice nacional, o PSI, cedeu 0,25% para os 6.251,18 pontos, com quatro cotadas no verde e onze no vermelho.A liderar as perdas esteve a Altri a afundar 5,55% após a entrada em cena de um novo "short-seller". O "hedge fund" WorldQuant anunciou esta terça-feira, já depois do fecho da sessão, que está a apostar na desvalorização dos títulos, com uma posição curta equivalente a 0,52% do capital.O WorldQuant junta-se assim ao Citadel Advisors, que detinha uma posição a descoberto na Altri, colocando o total das apostas na queda em 1,2%.Com uma desvalorização acima de 1% esteve ainda o BCP a perder 1,16%, seguido da Navigator e da Galp, ambas a cederem 1,02%. A petrolífera registou perdas, mesmo depois do Barclays ter revisto o preço-alvo da liderada por Andy Brown, para 15 euros, apontando para um potencial de valorização de 33,33%, face à cotação de fecho desta terça-feira.A registar recuos na negociação desta quarta-feira estiveram a Sonae (-0,48%), Semapa (-0,27%), a Corticeira Amorim (-0,19%), seguida de perto pela REN (-0,18%), Mota-Engil (-0,17%) e Nos (-0,16%).Do outro lado do PSI estiveram as renováveis com a EDPR a subir 1,35% e a Greenvolt a valorizar 1,16%, animadas pela escalada nos preços do gás natural, o que torna as energias verdes mais competitivas. Ainda a registar ganhos esteve a maior cotada do índice Jerónimo Martins (0,35%) e a EDP (0,12%).