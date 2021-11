Queda dos pesos-pesados leva bolsa nacional para o "vermelho"

beneficiado de uma nova subida do preço-alvo, desta vez pelo Mediobanca Os analistas reviram em alta as projeções para as ações nos próximos 12 meses e levaram os títulos a valorizar na sessão desta segunda-feira na bolsa de Lisboa. Os analistas reviram em alta as projeções para as ações nos próximos 12 meses e levaram os títulos a valorizar na sessão desta segunda-feira na bolsa de Lisboa.

Os preços estão novamente em alta com os investidores a afastarem as hipóteses de qualquer aumento de produção por parte da OPEP+ (Organização de Países Exportadores de Petróleo e os aliados liderados pela Rússia).

Alguns membros, incluindo o Kuwait, disseram que não viam necessidade para aumentarem o número de barris que entram no mercado, mesmo que alguns consumidores como os EUA tenham pressionado nesse sentido.





O índice PSI-20 abriu a sessão desta terça-feira com uma queda de 0,11% para os 5.819,63 pontos, em linha com as restantes praças na Europa. Por cá, a pressionar a praça de Lisboa estão as empresas com mais peso, que acordaram com os "pés de fora".Entre elas está o Banco Comercial Português (BCP) que encolhe 0,62% para os 15,97 cêntimos por ação, depois de ontem terSegue-se a Galp com uma perda de 0,11% para os 8,98 euros por ação, apesar de os preços do petróleo estarem novamente a escalar na manhã desta terça-feira.A Corticeira Amorim desvaloriza 0,82% para os 12,04 euros por ação, numa manhã em que JB Capital Markets cortou o seu preço-alvo de "comprar" para "neutral" - que equivale ao patamar de "manter".