Quedas acima de 1% da EDP e Galp colocam PSI-20 ao contrário da Europa

A bolsa portuguesa fechou em terreno negativo, a contrariar a tendência de alta das bolsas europeias, numa sessão em que quatro cotadas do PSI-20 fecharam a cair mais de 1%, entre elas os pesos pesados EDP e Galp Energia.

O PSI-20 desceu 0,59% para 4.285,97 pontos, com 13 cotadas em queda, quatro a subir e uma sem variação. Nas bolsas europeias o dia foi de ganhos contidos, com os investidores animados com a evolução positiva nas vacinas da AstraZeneca e da Pfizer e com as várias operações de fusões e aquisições anunciadas no fim de semana.

O Stoxx600 ganha 0,1% numa altura em que Wall Street regista ganhos mais fortes, com as tecnológicas a levarem o Nasdaq a uma subida acima de 2%.





A AstraZeneca anunciou no sábado que vai retomar os testes clínicos, no Reino Unido, para a vacina experimental contra o novo coronavírus. O CEO da Pfizer classificou como "provável" que ainda antes do final deste ano seja possível contar com uma vacina disponível no mercado norte-americano.



Também a alimentar o otimismo dos investidores nesta primeira sessão semanal está um conjunto de fusões empresariais em perspetiva. A Oracle está cada vez mais próxima de fechar a compra da unidade norte-americana da TikTok, a Nvidia poderá pagar 40 mil milhões de dólares pela divisão de chips do SoftBank e a Gilead Sciences vai adquirir a Immunomedics por cerca de 21 mil milhões de dólares.

Em Lisboa foi o setor energético a penalizar o PSI-20, com a Galp Energia a marcar a terceira sessão no vermelho a recuar 1,16% para 8,844 euros num dia em que o petróleo volta a negociar no vermelho devido às fracas perspetivas para a procura.

A EDP desceu 1,31% para 4,244 euros e outras duas cotadas do índice também marcaram perdas acima de 1%. A Jerónimo Martins cedeu 1,17% para 13,935 euros e os CTT registaram a queda mais acentuada do índice (-1,53% para 2,57 euros).