Rally em Wall Street perde fôlego após euforia com inteligência artificial

As bolsas norte-americanas encerraram com poucas oscilações, a evidenciarem sinais mistos, numa altura em que a euforia em torno das promessas da inteligência artificial (IA) deu lugar a uma maior prudência – numa altura em que o tecto da dívida dos EUA precisa de ser aumentado.

O índice industrial Dow Jones fechou a ceder 0,15%, para 33.042,78 pontos, ao passo que o Standard & Poor’s 500 ficou inalterado, percentualmente, face à sessão de ontem (em pontos, subiu 7).

Já o tecnológico Nasdaq Composite somou 0,32% para se fixar nos 13.017,43 pontos.

A aposta na inteligência artificial trouxe animação à bolsa nas últimas sessões e a Nvidia tornou-se hoje a primeira fabricante de chips a valer um bilião de dólares depois de anunciar vários produtos relacionados com a IA.

No entanto, ao final do dia os investidores foram revelando uma atitude mais prudente, com a tendência em Wall Street a perder gás, numa altura em que o "debt ceiling" continua a gerar preocupação.

Esta quarta-feira vai estar a votação no Senado norte-americano o acordo de princípio entre o presidente dos EUA Joe Biden e o presidente da maioria republicana na Câmara dos Representantes, Kevin McCarthy, para aumentar o tecto da dívida do país. O acordo terá também de ser votado na Câmara dos Representantes - e só depois de ter luz verde nestas duas câmaras do Congresso é que Biden o pode promulgar.