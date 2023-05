EUA e UE anunciam código de conduta comum para inteligência artificial

Leia Também Rally em Wall Street perde fôlego após euforia com inteligência artificial

A União Europeia (UE) e os Estados Unidos da América (EUA) anunciaram hoje um projeto de código de conduta comum sobre inteligência artificial (IA), aberto a todos os países democráticos e que se aplicará voluntariamente ao setor."Nas próximas semanas iremos apresentar um projeto de código de conduta sobre inteligência artificial", declarou a comissária europeia para a Concorrência, Margrethe Vestager, durante uma conferência de imprensa conjunta com o chefe da diplomacia norte-americana, Antony Blinken, na Suécia.De acordo com Blinken, trata-se de "estabelecer códigos de conduta voluntários que estejam abertos a todos os países com as mesmas ideias".A ideia é ter muito em breve uma proposta final na qual as empresas do setor - que é dominado por grandes empresas tecnológicas norte-americanas, como Microsoft, Meta ou Google - poderão comprometer-se voluntariamente.Na presença do fundador da empresa que criou o ChatGPT (um sistema que simula conversas e produz conteúdos), Sam Altman, a questão da IA foi um dos principais temas de uma reunião do Conselho de Comércio e Tecnologia UE-EUA em Lulea, no norte da Suécia."A UE e os Estados Unidos partilham a visão comum de que as tecnologias de Inteligência Artificial trazem grandes oportunidades, mas também representam riscos para as nossas sociedades", segundo alegaram Bruxelas e Washington, num comunicado final.A UE quer ser o primeiro bloco económico do mundo a adotar um quadro jurídico completo e obrigatório para limitar os excessos da IA, mas a sua entrada em vigor não acontecerá antes do final de 2025.A China também tem planos reguladores, incluindo uma inspeção de segurança de ferramentas de Inteligência Artificial.Quanto a Washington, apesar de inúmeras discussões, nenhum projeto obrigatório está atualmente em cima da mesa.