Receios na frente comercial voltam a abalar e nem a Boeing dá asas a Wall Street

O Dow Jones foi o único dos três grandes índices de Wall Street que conseguiu encerrar com ganhos, ao chegar à tona nos minutos finais de negociação, com um ganho marginal de 0,04% 27.693,55 pontos.





Já o S&P 500 recuou 0,20% para 3.087,01 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 0,13% para se fixar nos 8.464,28 pontos.

A penalizar a negociação bolsista do outro lado do Atlântico estiveram uma vez mais os receios relativamente à frente comercial EUA-China.





Depois do anúncio de que Washington e Pequim iriam assinar um acordo comercial parcial (de "fase um"), provavelmente em dezembro, tinha sido posteriormente avançado que ambas as partes iriam começar também a retirar faseadamente as tarifas aduaneiras impostas ao longo do último ano e meio.

No entanto, na sexta-feira os EUA contrariaram essas informações, com Donald Trump a dizer que não existia ainda qualquer entendimento com a China sobre a retirada das taxas alfandegárias. Foi o suficiente para uma quebra de Wall Street, que hoje prosseguiu, dada a maior cautela assumida pelos investidores.

Entre as cotadas, os destaques vão para a queda da Qualcomm após uma revisão em baixa da recomendação para as suas ações, e para a subida da Walgreens Boots Alliance – depois de informações avançadas pela Bloomberg de que a KKR & CO. abordou formalmente a empresa com vista a um acordo para a sua privatização.

Também a Boeing sobressaiu do lado positivo, a ganhar terreno depois de a construtora aeronáutica anunciar que deverá retomar as entregas de aviões 737 Max no próximo mês.



Contudo, nem as subidas da Walgreens nem da Boeing foram suficientes para levar todas as bolsas norte-americanas a fechar em terreno positivo.