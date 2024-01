Reddit aconselhada a procurar avaliação de 5 mil milhões de dólares no IPO

A Reddit está a realizar reuniões preliminares com potenciais investidores na sua oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês), nas quais está a ser aconselhada e considerar uma avaliação de, pelo menos,. A notícia é avançada pela Bloomberg que cita fontes familiarizadas com o assunto.A dona da rede social com o mesmo nome e os seus consultores têm como objetivo uma avaliação na ordem dos milhares de milhões de dólares. O valor final dependerá da recuperação do mercado de IPO, que voltou no ano passado a recuar. A Reddit está a considerar a possibilidade de entrar na bolsa já em março . Os potenciais compradores na plataforma da Rainmaker Securities apresentaram propostas que indicam um valor entre 4,5 mil milhões e 4,8 mil milhões de dólares, explica a Bloomberg. A avaliação da Forge Global Holdings Inc. com base em atividade secundária aponta para 4,8 mil milhões de dólares.As deliberações relativas à IPO estão em curso e os pormenores, como o objetivo de avaliação e o calendário, estão sujeitos a alterações. Contactada pela Bloomberg, a Reddit não quis comentar.Este será o primeiro IPO de uma plataforma de redes sociais depois da entrada do Pinterest em 2019, e é um teste à capacidade dos utilizadores do Reddit de acompanharem a empresa numa entrada em bolsa.A rede social foi fundada em 2005, nos Estados Unidos, pelo programador Steve Huffman e pelo empreeendedor Alexis Ohanian eNos últimos anos vários utilizadores têmajudado a "rallies" dos conhecidos "meme stocks" da retalhista GameStop, por exemplo, ou mais recentemente da Bed, Bath & Beyond, que declarou falência em abril do ano passado.