Reforço dos poderes do supervisor europeu divide opiniões

A presidente do Banco Central Europeu (BCE), Christine Lagarde, apontou em Davos as diferenças de poderes entre os supervisores na Europa – a Autoridade Europeia dos Valores Mobiliários e dos Mercados (ESMA) – e nos Estados Unidos (a SEC) como uma das razões para a incapacidade do mercado de capitais deste lado do Atlântico em competir com o gigante Wall Street. A posição, que tem vindo a ser repetida nos últimos meses pela autoridade

...