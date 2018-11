Retalhistas e tecnológicas animam negociação em Wall Street na Cyber Monday

Os principais índices norte-americanos abriram em alta esta segunda-feira, 26 de Novembro, animados pela subida dos preços do petróleo e pelas expectativas em torno das vendas das retalhistas nesta Cyber Monday.

O índice industrial Dow Jones sobe 0,81% para 24.481,61 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq soma 1,23% para 7.024,84 pontos. Já o S&P500 valoriza 0,94% para 2.657,06 pontos.

Depois da Black Friday, na sexta-feira, que marcou o arranque da época de compras do Natal, esta segunda-feira a Cyber Monday está a gerar fortes expectativas para as vendas das retalhistas, e a impulsionar as cotadas do sector, assim como as tecnológicas. Exemplo disso é a Amazon, que sobe 1,96% para 1.531,49 dólares, e o eBay, que ganha 0,56% para 28,60 dólares.

A contribuir para os ganhos das bolsas está também a subida dos preços do petróleo nos mercados internacionais, depois da queda de quase 7% registada na sexta-feira.

Esta valorização está a levar a Exxon Mobil a ganhar 1,15% para 76,36 dólares e a Chevron a valorizar 1,08% para 114,83 dólares.

Os principais índices dos Estados Unidos caíram mais de 3% na semana passada, com o Dow Jones e o Nasdaq a registarem as maiores descidas semanais desde Março, devido à desvalorização do petróleo, às preocupações em torno do crescimento dos lucros das empresas e ao abrandamento da economia global.

Além da Amazon, também as outras FAANG estão com sinal positivo, com o Facebook a ganhar 0,97% para 133 dólares, a Apple a somar 0,85% para 173,83 dólares e a Alphabet a subir 1,56% para 1.046,12 dólares.

Em destaque está ainda a Nvidia, que ganha 3,21% para 149,65 dólares, depois de o Credit Suisse ter iniciado a cobertura das acções com uma recomendação de "outperform".