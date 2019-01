Science4you cancela entrada em bolsa

A Science4you anunciou esta quarta-feira ao mercado que já não vai dispersar capital na bolsa portuguesa no próximo mês, tendo a oferta pública de venda (OPV) sido cancelada.



"Considerando que na presente data não está verificada a condição a que a oferta se encontra sujeita, a sociedade decidiu não formalizar o contrato de liquidez a que é feita referência na adenda ao prospeto da Oferta aprovada em 14 de Dezembro de 2018", refere um comunicado colocado na CMVM. Desta forma, "as ordens entretanto transmitidas poderão ser revogadas até ao termo do período de aceitação da oferta".



Na prática esta não formalização do contrato de liquidez representa o cancelamento da OPV, pois a oferta estava dependente do contrato de liquidez. A oferta estará a decorrer até ao final do prazo previsto, mas tal será um mero formalismo.





Este cancelamento da OPV surge depois da empresa liderada por Miguel Pina Martins (na foto) ter já falhado o primeiro objetivo, que passava por entrar na Euronext no final do ano.

A oferta da Science4you começou no dia 28 de novembro de 2018 e tinha como data final 14 de dezembro, com a entrada em bolsa prevista para 21 de dezembro.

A turbulência dos mercados acionistas nessa altura e a fraca procura na OPV levou a fabricante de brinquedos científicos a prolongar a OPV até 1 de fevereiro, com a estreia em bolsa prevista 8 de fevereiro.

Quando faltam ainda mais de duas semanas para o fim do prazo da oferta, a Science4you optou por cancelar desde já a operação.





Não precisamos disto como pão para a boca continuaremos o nosso plano de negócios e se calhar temos que ver outras oportunidades Pina MArtins, CEO da science4you

"Continuamos a nossa vida normal"