Seis novas tecnológicas estudam caminho para possível entrada em bolsa

Bidirco Engineering Systems, Imaginary Cloud, Immunethep, IMP Diagnostics, Nonius Hospitality Technology e ainda uma sexta empresa que prefere manter o anonimato são as empresas selecionadas para integrar a 7.ª edição do Techshare, o programa organizado pela Euronext que tem como objetivo preparar as tecnológicas para uma operação de entrada em bolsa nos próximos dois a três anos.

A Euronext arranca, esta terça-feira, com uma nova edição do Techshare, o programa que tem como finalidade ajudar as tecnológicas a familiarizarem-se com os mercados de capitais, com vista a realizar uma futura oferta pública inicial (IPO, na sigla em inglês).

Segundo a Euronext, as seis empresas selecionadas foram escolhidas de entre 26 candidaturas válidas e irão nos próximos seis meses reforçar os seus conhecimentos sobre o acesso ao mercado de capitais, através de sessões com a Euronext e parceiros, para discutirem o que é necessário para entrar em bolsa.

Os parceiros da Euronext para este ano são o Caixa Bank / BPI (banco), a CV&A (comunicação), a Morais Leitão (jurídico) e a PwC (consultoria).

A Euronext adianta que o campus do final deste ano letivo terá lugar em junho, em Portugal, na Nova SBE, que receberá as 122 empresas participantes provenientes da Alemanha, Bélgica, Espanha, França, Holanda, Irlanda, Itália, Portugal e Suíça, bem como todos os parceiros especialistas de cada país.

Lançado em 2015, o programa pré-IPO Techshare conta já com mais de 650 empresas, das quais 46 são portuguesas.