Empresa de Matosinhos vê IPO como “janela de oportunidade” a prazo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

“O TechShare é uma oportunidade para a partilha de conhecimento e aprendizagem dos mecanismos associados ao financiamento do crescimento de negócios inovadores suportados em tecnologia”. A descrição é feita pela Bidirco Engineering Systems , uma empresa com sede em Matosinhos que desenvolve soluções tecnológicas para equipas de chão de fábrica, e uma das participantes portuguesas no programa TechShare organizado

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...