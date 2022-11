"Sell-off" nas cripto atira Wall Street para o vermelho

movimento de "sell-off" nas

As bolsas norte-americanas encerraram esta quarta-feira no vermelho, pressionadas por resultados trimestrais abaixo do esperado e também por umcriptomoedas.A Walt Disney e a News Corp apresentaram resultados, tendo ambas falhado as estimativas dos analistas, enquanto a Bitcoin caiu abaixo dos 17 mil dólares pela primeira vez desde 2020.O "benchmark" S&P 500 colocou uma travão à subida dos últimos três dias, tendo caído 2,08% para, com todos os 11 setores no vermelho.Já o tecnológico Nasdaq Composite foi o que mais tombou, cedendo 2,48% parapontos, enquanto o industrial Dow Jones recuou 1,95% parapontos.Depois de as eleições intercalares nos EUA terem mostrado um resultado diferente do que o previsto pelas sondagens - que apontavam para uma clara vitória dos republicanos -, os investidores estão agora de olhos postos nos dados da inflação de outubro nos Estados Unidos, na esperança de obterem pistas sobre os próximos passos da Fed em termos de política monetária."As eleições importam, mas há outros fatores que importam mais para os mercados e a economia", disse Keith Lerner, do Truist Wealth, à Bloomberg. "O rumo da inflação, as taxas de juro, a política monetária, a economia e os resultados trimestrais vão continuar a exercer a maior influência nos mercados durante o próximo ano", acrescentou.