Semapa dispara 10% para máximos de dezembro de 2019

As ações da Semapa estão a disparar em bolsa esta manhã, tendo chegado a escalar mais de 10%, para máximos de dezembro de 2019, depois de ontem o JB Capital Markets ter retomado a cobertura das ações, dando um potencial superior a 60% aos títulos.





Os títulos da companhia seguem a valorizar 7,77% para 13,60 euros, tendo chegado a disparar 10,3% para 13,92 euros, um valor em que não negociava desde dezembro de 2019, um período anterior à pandemia da covid-19.





"A valorização desta cotada na presente sessão efetua-se com uma liquidez de quase 60.000 títulos para uma empresa que apresenta um ‘free float’ de quase 11% das ações representativas do seu capital social", refere João Queiroz em resposta ao Negócios.





Para o diretor de banca online do Banco Carregosa, esta subida "está relacionada com a revisão em alta ontem tornada pública que a avalia em 20,10 euros por ação mas que é inferior a outra avaliação de janeiro deste ano que a avaliava em 23,40 euros, todavia ambas recordam um relevante potencial de valorização face à atual cotação".





Os analistas do JB Capital Markets retomaram a cobertura das ações da Semapa na última sessão, avaliando a empresa com um "target" de 20,10 euros, um preço que incorpora um potencial de valorização de 62,62%, face à cotação de fecho na véspera da nova avaliação e a recomendação em "comprar".





Para João Queiroz, "a divulgação de uma avaliação reaviva a memória dos investidores & traders para um título de baixa liquidez" e "estimula o exercício de reavaliação do potencial valor dos seus ativos como a Navigator, em que participa com quase 70%".





Os analistas do JB Capital Markets também foram alvo de retoma de avaliação por parte do banco de investimento espanhol, com uma recomendação de "comprar" e um preço-alvo de 3,90 euros.



Apesar destas recomendações positivas, Henrique Tomé, analista da XTB, refere, porém, que "até ao momento, não houve nenhum comunicado oficial por parte da empresa ou outros dados que pudessem justificar o recente disparo do preço das ações".