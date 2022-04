JB Capital retoma cobertura da Navigator e Semapa. Vê valorizações de 6% e 62%

A JB Capital Markets retomou a cobertura do desempenho em bolsa da Semapa e da Navigator, segundo os dados coletados pela Bloomberg.

A equipa de analistas liderada por João Pinto coloca o "target" da Semapa em 20,10 euros, apontando para um potencial de valorização de 62,62%, face à última cotação de fecho e a recomendação em "comprar".





Em outubro, ante de abandonar a cobertura das ações da papeleira, a casa de investimento apontou o preço-alvo para 17,10 euros e fixou a recomendação em "buy". O preço-alvo fica abaixo do consenso de mercado que fixa o "target" em 21,75 euros.

As duas casas de investimento que cobrem as ações da Semapa aconselham "comprar".

No caso da Navigator, a JB Capital fixa o preço-alvo em 3,90 euros,vendo assim um potencial de valorização de 6,85%, face à última cotação de fecho, e recomenda "manter".



Antes de abondar a cobertura das ações da papeleira em outubro, a casa de investimento colocou o preço-alvo em 3,50 euros e a recomendação em "comprar".





O "target" atribuído fica porém abaixo do consenso dos analistas que fixam o preço-alvo em 4,12 euros.





Das seis casas que cobrem o desempenho em bolsa da Naviagtor, apenas uma recomenda "manter", enquanto as restantes aconselham "comprar".

Durante a sessão desta quarta-feira os títulos da empresa comandada por António Redondo deslizam 0,22% para 3,652 euros. Desde o início do ano, a papeleira já valorizou 9,01%. A Semapa acompanha a tendência, estando a descer 1,44% para 12,36 euros, tendo desde o início do ano já somado 5,64% em bolsa.







