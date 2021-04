Semapa paga dividendo de 51,2 cêntimos e distribui 40,9 milhões

Leia Também Holding da família Queiroz Pereira sobe preço da OPA sobre Semapa para 12,17 euros

O conselho de administração da Semapa propõe um dividendo bruto de 0,512 euros por ação, distribuindo no total 40.893.118,98 euros aos acionistas, indica a empresa em comunicado divulgado esta terça-feira.A Semapa vai levar a proposta à assembleia-geral de acionistas agendada para 30 de abril. Este dividendo corresponde a 38,36% dos cerca de 106,6 milhões de euros de lucro obtidos em 2020 e apresenta uma rendibilidade 4,28% face à cotação de fecho desta terça-feira (11,96 euros).A Semapa, que é alvo de uma oferta pública de aquisição (OPA) pela Sodim, "holding" da família Queiroz Pereira, viu os lucros descerem 14% em 2020. A OPA oferece 11,4 euros por ação da Semapa.O valor proposto para o dividendo é idêntico ao pago em 2019, referente ao exercício de 2018, e 309,6% superior aos 12,5 cêntimos distribuídos no ano passado por conta do exercício de 2019.