A contribuir para esta subida esteve uma combinação de vários fatores, como a melhoria dos resultados financeiros líquidos e a redução redução dos impostos sobre o rendimento em perto de 9,3 milhões de euros.Entre janeiro e setembro, as suas duas joias - o papel e o cimento - tiveram contribuições díspares. Se por um lado, a Navigator contribuiu com 97,1 milhões de euros para os lucros do grupo, o que representou um recuo de 14,4% em termos homólogos; por outro, a cimenteira Secil () passou de prejuízos para um lucro de quase 17 milhões de euros até setembro deste ano.A ETSA, uma empresa na área do ambiente que também faz parte do seu portfólio, gerou resultados de 2,3 milhões - uma melhoria de 78,2%.Durante este ano, a Semapa desvalorizou perto de 4% e tem hoje um valor de mercado de 1.025 milhões de euros.Os cinco analistas que cobrem a empresa portuguesa recomendam "comprar" ações da mesma. O banco de investimento que confere um potencial de subida maior das ações da Semapa é o CaixaBank BPI, com o analista Bruno Bessa a fixar o preço-alvo nos 25,65 euros por ação. A nota de "research" mais contida é a do Banco Santander com um preço-alvo de 13,14 euros.Hoje, a JB Capital Markets atualizou a avaliação da Semapa, mas decidiu manter inalterado quer o preço-alvo (nos 20,80 euros), quer a recomendação ("comprar").