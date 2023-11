"Sete magníficas" de Wall Street vão continuar a liderar em 2024, antecipa Goldman Sachs

O potencial de valorização das ações em Wall Street é limitado, mas as "sete magníficas" vão continuar a ser as estrelas. A expectativa é do Goldman Sachs, cujo "outlook" global para o próximo ano mantém uma perspetiva positiva para a evolução da economia norte-americana.

Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta, Nvidia e Tesla têm sido as sete cotadas norte-americanas que mais têm contribuído este ano para o desempenho do setor tecnológico nas bolsas dos EUA. O "rally" deve-se em larga medida à corrida à inteligência artificial.





"Vão continuar a ter um desempenho acima do mercado", afirmou David Kostin, estratega-chefe de ações dos EUA do Goldman Sachs, quando questionado sobre o "outlook" para as "sete magníficas", num encontro virtual com jornalistas esta quinta-feira."É esperado que tenham um crescimento mais rápido de receitas", justifica David Kostin, sublinhando que, no total do mercado, "não há grande margem de crescimento" dos resultados no próximo ano.Além da tecnologia, a saúde e a energia também estão entre os setores preferidos do Goldman Sachs para 2024. "Qualidade é a característica que deverá ter um bom desempenho neste ambiente", avançou o estratega do banco de investimento, que atribui uma probabilidade de 15% de uma recessão.O Goldman Sachs estima um crescimento do produto interno bruto (PIB) de 2,1%, que considera que está já incorporado nas ações. No total de 2024, o banco vê o S&P 500 a valorizar cerca de 5% para 4.700 pontos, abaixo da média de 8% típica em anos de eleições nos EUA.