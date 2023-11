UBS vê S&P 500 a valorizar até aos 4.700 pontos em 2024

Incerteza económica, instabilidade geopolítica e profundas mudanças tecnológicas vão marcar o próximo ano, de acordo com o "outlook" delineado pelo UBS. O banco de investimento suíço espera que a força da economia dos EUA em 2023 dê lugar a um crescimento mais lento, que a Europa permaneça com uma expansão moderada e a China entre num "novo normal" de crescimento de qualidade inferior, mas potencialmente superior.



Em segundo lugar, o UBS antecipa que os bancos centrais iniciem os seus ciclos de descida das taxas de juro no próximo ano. E, finalmente, aponta para o reforço do papel da política em 2024, com as próximas eleições nos EUA e as tensões e guerras geopolíticas em curso.



"Vemos 2024 marcar o início de um novo mundo. E embora possa ser fácil sentir uma sensação de receio quando confrontado com novos desafios, anos de adversidade reforçam três coisas em termos de investimento – o valor da diversificação global, a virtude da paciência e, o mais importante, a resiliência da humanidade", afirmou Mark Haefele, "chief investment officer" do UBS, esta quinta-feira na apresentação do "outlook" para o próximo ano.



O cenário base do banco de investimento aponta para que o S&P 500 valorize até aos 4.700 pontos em dezembro do próximo ano. A concretizar-se representa um ganho de 4% face aos atuais 4.502,88 pontos em que negoceia o índice de Wall Street. O UBS estima que haja um aumento de 9% nos lucros por ação das empresas do S&P 500 no próximo ano, após um resultado estável em 2023.



Em termos de setores, os analistas do banco apontam para áreas disruptivas, nomeadamente da tecnologia, mas também da saúde. Na Europa, consideram que as avaliações estão "atrativas" e que há espaço para ganhos dentro do segmento de empresas de pequena e média capitalização.



