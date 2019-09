por abuso de posição dominante através das centrais em regime de CMEC

Contudo, a perspetiva de que a evolução da economia seja ainda pior do que o anteriormente esperado. "Não há uma narrativa coesa", comenta a analista da JPMorgan, Hannah Anderson, à Bloomberg, referindo aos sinais mistos que os investidores continuam a receber sobre o futuro.No Japão, durante a madrugada, o Banco do Japão decidiu manter as taxas inalteradas, não seguindo os passos dados pelo Banco Central Europeu (BCE) na semana passada e a Fed ontem. Em reação, o iene registou a maior subida em quatro semanas face ao dólar. Hoje será a vez do Banco de Inglaterra reunir-se para decidir o rumo da política monetária numa altura em que persiste a incerteza face ao Brexit.Em Lisboa, entre as cotadas do PSI-20, o destaque vai para a EDP que ontem foi alvo de uma multa de 48 milhões de euros por parte da Autoridade da Concorrência. As ações abriram a descer 0,26% para os 3,486 euros, mas há uma outra notícia que poderá estar a influenciar a cotada: ontem a Bloomberg noticiou que uma empresa austríaca está a considerar comprar os ativos de energia hidroelétrica que a EDP está a vender Também a Galp Energia segue em baixa com as ações a desvalorizar 0,44% para os 13,645 euros. No setor da banca, o BCP desce 0,15% para os 19,97 cêntimos.A travar maiores perdas estão cotadas como a Altri, a REN e a Sonae. A Altri sobe 0,33% para os 6,15 euros, a REN valoriza 0,86% para os 2,52 euros e a Sonae avança 0,3% para os 84,75 euros.Fora do PSI-20, nota para as ações do Benfica que estão inalteradas nos 2,83 euros após a cotada ter revelado ontem que fechou a época 2018/2019 com lucros de 29,4 milhões de euros, uma subida de mais de 42%, e que as receitas cresceram 27,7% para um recorde absoluto de 263,3 milhões.(Notícia atualizada às 8h15 com mais informação)