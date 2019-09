5 coisas que precisa de saber para começar o dia

Esta quinta-feira a EDP estará a reagir à multa imposta pela Autoridade da Concorrência, ao passo que a SAD do Benfica estará a digerir em bolsa os bons resultados anuais reportados ontem. A Galp também deverá reagir à revisão em alta do seu preço-alvo por parte do Société Générale.

Concorrência condena EDP a multa de 48 milhões de euros

A Autoridade da Concorrência condenou a elétrica a pagar uma multa de 48 milhões de euros por abuso de posição dominante através das centrais em regime de CMEC. A EDP anunciou entretanto que irá avaliar decisão.

A notícia surgiu já depois de a praça lisboeta ter encerrado, pelo que a empresa liderada por António Mexia estará a reagir na sessão bolsista de hoje.





Benfica com recorde de receitas e segundo maior lucro de sempre

A Benfica SAD fechou a época 2018/2019 com lucros de 29,4 milhões de euros, uma subida de mais de 42%, e as receitas cresceram 27,7% para um recorde absoluto de 263,3 milhões. E pela primeira vez desde a criação da SAD os capitais próprios superam o capital social.