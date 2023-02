Sinais de recessão no mercado de dívida atiram Wall Street ao chão

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Wall Street encerrou a sessão em terreno negativo, depois de um dia em que os investidores estiveram a digerir os sinais de recessão vindos do mercado obrigacionista.





O industrial Dow Jones desvalorizou 0,73% para 33.700,54 pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 (S&P 500) deslizou 0,88% para 4.081,51 pontos.





Já o tecnológico Nasdaq Composite perdeu 1,02% para 11.789,58 pontos.





As "yields" da dívida norte-americana nas várias maturidades agravaram-se, sendo que os juros das obrigações a dois anos chegaram a superar a "yield" da dívida a dez anos por larga margem, como não era visto desde 1980.





No mercado das opções, os investidores estão a apostar que o pico da taxa dos fundos federais deve tocar em 6%, um ponto percentual acima do consenso e acima dos 5,1% projetados pela Reserva Federal norte-americana (Fed) no "dot plot" publicado em dezembro.





Os investidores estiveram atentos às ações da Disney que caíram 1,26%, depois de chegarem a escalar mais de 6%, devido ao anúncio do corte de 7 mil empregos.

O dia serviu ainda para o mercado digerir os mais recentes dados sobre o mercado de trabalho nos EUA.

O número de pedidos de desemprego na semana passada cresceu em 13 mil pedidos para um total de 196 mil, segundo os dados divulgados esta quinta-feira pelo Departamento do Trabalho dos Estados Unidos.