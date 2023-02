Época de resultados anima investidores e Europa pula pelo terceiro dia

07h49

Europa deve abrir com subida. Ásia positiva, mas pressionada pela Fed

Os principais índices europeus estão a apontar para um início de sessão no verde, apesar de ontem vários responsáveis da Reserva Federal norte-americana terem insistido em mais subidas dos juros diretores, com os investidores a preverem que a taxa de juro de referência terminal da Fed seja mais elevada do que as expetativas iniciais e atinja os 6%.



Os futuros sobre o Euro Stoxx 50 avançam 0,3%, depois de esta quarta-feira as bolsas europeias terem terminado o dia mistas, com os investidores focados na época de resultados.



Na Ásia, a negociação foi positiva, com os comentários "hawkish" da Fed a pesarem na negociação. Ainda assim, os índices da China e Hong Kong estiveram a valorizar com o acalmar de tensões entre Pequim e a Casa Branca, após Joe Biden ter negado que as relações da China com os Estados Unidos sofreram um golpe com o episódio do alegado balão de espionagem chinês.



Os índices asiáticos tiveram um bom inicio de ano, mas têm vindo a perder "momentum", com a Fed a endurecer novamente a política monetária, o que penaliza as praças da região, particularmente nos setores mais expostos aos Estados Unidos.



Na China, Xangai subiu 0,6%, enquanto, em Hong Kong, o Hang Seng avançou 0,3%. Na Coreia do Sul, o Kospi cedeu 0,09%. No Japão, o Topix somou 0,1% e o Nikkei registou um decréscimo de 0,3%.