Sodim fica com titularidade direta de 23,96% da Semapa após incorporar Cimigest

A Sodim – "holding" da família Queiroz Pereira – e a Cimigest (integralmente detida pela Sodim) realizaram no passado dia 3 de setembro uma fusão por incorporação.

Com esta operação, a Cimigest foi incorporada na Sodim, tendo a Sodim sido notificada da realização do respectivo registo comercial no passado dia 7 de Setembro.

Antes da fusão, a Cimigest era titular de 3.185.019 acções da Semapa, representativas de 3,919% do respectivo capital social e inerentes direitos de voto e a Sodim titular de 16.293.884 acções da papeleira, correspondentes a 20,049% do respectivo capital social e inerentes direitos de voto.

Em resultado da referida fusão, o total de 19.478.903 acções da Semapa representativas de 23,968% do respectivo capital social e inerentes direitos de voto anteriormente distribuídos pelas duas empresas passou a estar na titularidade direta da Sodim, alterando-se assim o título de imputação de direitos de voto da Semapa a esta empresa, segundo a informação comunicada à CMVM.

A Semapa foi também informada pela Sodim que, por força da referida fusão, o número de acções representativas do capital social e dos direitos de voto da Semapa imputáveis à Sodim se mantém, repartindo-se pelos administradores Filipa Queiroz Pereira (0,007%), Mafalda Queiroz Pereira (0,007%) e Lua Mónica Queiroz Pereira (0,007%), bem como pela Cimo - Gestão de Participações (47,938%) e pela Sociedade Agrícola da Quinta da Vialonga (0,769%).