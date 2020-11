Sonae dispara 4% para máximos de dois meses após “resultados sólidos”

A dona do Continente está a contrariar a tendência de quedas em Lisboa e no resto da Europa, devido aos resultados apresentados ontem, já depois do fecho de sessão.

