Sonae tira mil milhões da bolsa em dois anos

O grupo Sonae prepara-se para tirar mais uma empresa de bolsa. Desta vez é a Sonaecom, que se junta à Sonae Indústria, no ano passado, e à Sonae Capital, no ano anterior. No total, a empresa – que apanhou a onda do capitalismo popular na viragem do século para admitir à negociação várias partes do grupo – retirou da bolsa de Lisboa mais de mil milhões de euros em pouco mais de dois anos.





...