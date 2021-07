Sou um investidor particular, posso investir no IPO da Greenvolt? Depende

A oferta pública inicial (IPO, na sigla anglo-saxónica) arrancou esta sexta-feira e está a decorrer até ao próximo dia 8 de julho. Uma operação que marca o regresso das grandes operações de mercado à bolsa portuguesa e que é aguardada com expectativa pelos investidores. No entanto, a operação está reservada a institucionais. Mas, particulares com estatuto de investidor profissional têm acesso.

Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...