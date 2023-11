S&P tem melhor dia desde abril. Fed e política monetária já ficam para trás

Os principais índices em Wall Street encerram em alta terça-feira, num dia em que o otimismo inundou as principais praças em Nova Iorque.



A impulsionar os ganhos estiveram os números da inflação nos Estados Unidos em outubro — que ficaram abaixo do esperado e aumentam as expectativas de que a Reserva Federal já terá terminado o ciclo de aperto da política monetária e que poderá começar a cortar os juros em meados de 2024.

O industrial Dow Jones avançou 1,43% para 34.827,70

pontos, enquanto o Standard & Poor's 500 ganhou 1,91% para 4.495,70 pontos, registando o melhor dia desde abril e tendo chegado a negociar acima da fasquia dos 4.500 pontos pela primeira vez em dois meses. Já o tecnológico Nasdaq Composite pulou 2,37% para 14.094,38

pontos e ganha 9,8% em novembro, a caminho do melhor mês desde janeiro.

O índice de preços ao consumidor caiu mais do que o esperado para 3,2% em termos homólogos, o que compara com expectativas de um aumento de 3,3% e é a primeira desaceleração em quatro meses. Este valor compara com uma subida de 3,7% em setembro.

Já a inflação subjacente, que deixa de fora os preços mais voláteis dos alimentos e da energia, foi também ligeiramente abaixo das previsões dos economistas, abrandando de 4,1% para 4% em termos anuais. Ainda assim cresceu 0,2% em termos de variação mensal.



O mercado estima agora em 100% que a Fed mantenha as taxas de juro inalteradas em dezembro, este valor compara com 86% antes de ter sido conhecida a taxa de inflação, segundo dados da CME FedWatch, consultados pela Reuters.



"Há otimismo de que a inflação está a arrefecer a um nível em que a Reserva Federal possa tirar o pé do acelerador", afirmou à CNBC Keith Buchanan, gestor de portfólio da Globalt Investments.



Ainda assim, os analistas são consensuais relativamente à retórica da Fed que deverá continuar a privilegiar cautela e dependência dos dados, uma vez que "a inflação ainda está demasiado elevada e o mercado laboral está demasiado apertado para a Fed declarar vitória e anunciar o fim do ciclo de subida de juros", escreveu o analista Brian Rose do UBS, numa nota a que a Bloomberg teve acesso. Na opinião de Rose, o discurso dos banqueiros centrais dos Estados Unidos só deverá mudar dentro de três meses.



A contribuir para os ganhos esteve também uma queda dos juros da dívida norte-americana a dez anos, de referência, para um nível inferior a 4,5%, depois de ter atingido 5% nas últimas semanas.



Entre os movimentos de destaque, a Snap pulou 7,38%, depois de a Amazon ter anunciado que vai permitir aos utilizadores do Snapchat nos Estados Unidos comprar produtos listados na plataforma de "e-commerce" diretamente através da rede social.