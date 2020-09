Steven Wood gasta mais 300 mil euros para ficar com 6,5% dos CTT

Steven Wood, administrador não executivo dos CTT, voltou a reforçar a posição nos CTT, depois de ter investido mais de 300 mil euros em ações da cotada nacional.





De acordo com um comunicado enviado esta segunda-feira, 7 de setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, Steven Woods, através do fundo GreenWood Builders, fez um conjunto de aquisições nos três primeiros dias de setembro que elevaram a sua posição no capital dos CTT para 6,5%. No dia 27 de agosto, data da última comunicação de compras por parte de Steven Wood, o acionista tinha passado a deter 6,38% dos CTT, após investir 234 mil euros.





Desta vez, o administrador não executivo dos correios gastou um total de 314.552,32 euros para comprar um total de 120 mil ações da empresa.





No final de dezembro do ano passado, a GreenWood Builders detinha uma participação de 5,84% nos CTT, mas desde então tem vindo a reforçar a sua posição com uma série de aquisições, que reforçam o seu lugar de terceira maior acionista da empresa liderada por João Bento.





O maior acionista continua a ser a Manuel Champalimaud SGPS (13,12%), seguida pelo fundo Global Portfolio Investments (10,04%).