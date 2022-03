Subida acima de 8,5% do BCP dá força ao PSI-20

A bolsa de Lisboa acompanhou as subidas das bolsas europeias, animadas pelas notícias que dão conta de desenvolvimentos ligados ao conflito na Ucrânia. Assim, o PSI-20 avançou 1,02% para 5.622,30 pontos.

O disparo do peso-pesado BCP, que valorizou 8,57% para 0,1483 euros, puxou pelo índice de referência português. As ações do banco liderado por Miguel Maya acompanharam a tendência de fortes ganhos do setor da banca na Europa, com uma subida de 4,96%.



No retalho, destaque para a Jerónimo Martins, que avançou 0,08% para 19,5 euros, e para a Sonae, com a dona do Continente a somar 1,4% para 1,012 euros.



A Galp apreciou 0,43% para 10,48 euros, num dia em que o petróleo desvalorizou, com tanto o West Texas Intermediate como o Brent do Mar do Norte a ficar abaixo da fasquia dos 100 dólares.



Entre as papeleiras, a Navigator somou 1,97% (3,308 euros) e a Altri avançou 2,26% para 5,88 euros.



Do lado das quedas, com sete cotadas a terminar o dia no "vermelho", nota para a desvalorização de 1,35% da EDP Renováveis (21,86 euros) e também da casa-mãe, a EDP, que cedeu 0,61% para 4,245 euros.

A Greenvolt também esteve em destaque em Lisboa esta quarta-feira, depois de ter apresentado contas anuais antes da abertura da sessão. Os títulos da empresa de energias renováveis recuaram 1,14% para 6,08 euros. No ano passado, esta cotada encerrou o exercício de 2021 com lucros ajustados de 11,9 milhões de euros, mais 2,8% ou 328 mil euros do que em 2020.



A REN liderou entre as quedas, a desvalorizar 1,87% para 2,63 euros.



Na Europa, o Stoxx 600 valorizou 3,03% esta quarta-feira. A subida do PSI-20 foi a menor valorização entre as principais praças europeias.



