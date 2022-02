Subida de mais de 1% da EDP põe PSI-20 no verde

A bolsa de Lisboa abriu a sessão desta terça-feira no verde, a valorizar 0,60% para 5.597,73 pontos, a acompanhar a tendência das principais praças europeias. Das 19 cotadas que compõem o principal índice português, 14 iniciaram a sessão em terreno positivo, duas no vermelho e três permanecem inalteradas.Entre as cotadas com mais peso, a EDP é quem mais puxa pelo PSI-20, estando a subir 1,39% para 4,60 euros, movimento acompanhado pelo braço das renováveis, que valoriza 0,70% para 18,75 euros. Novabase (4,17%) e Pharol (1,67%) lideram a tabela dos ganhos, no arranque da sessão.

No setor energético, para além do grupo EDP, a Galp aumenta 1,15% para 9,89 euros (apesar de uma ligeira correção do petróleo nos mercados internacionais), a Greenvolt sobe 0,50% para 6,04 euros. A REN permanece inalterada nos 2,54 euros.





Já no retalho, a Sonae soma 0,49% para 1,02 euros, enquanto a Jerónimo Martins sobe 0,28% para 21,42 euros.





Entre as papeleiras o sentimento também é positivo: A Altri aumenta 0,71% para 5,70 euros, a Navigator soma 0,245 para 3,35 euros. Já a Semapa estava há pouco inalterada nos 11,90 euros.





Este terça-feira, a atenção dos investidores está virada para as ações do BCP, que seguem a valorizar 0,47% para 0,1512 euros, no dia em que o Millenium Bank - o banco polaco que conta com uma participação de 50,1% detida pela instituição financeira liderada por Miguel Maya - anunciou um prejuízo de cerca de 290 milhões de euros, durante o ano de 2021.



O prejuízo de 2021 compara com lucros de 5,02 milhões de euros registados na totalidade do ano anterior. Apesar destes resultados negativos -- que já eram esperados pelo mercado dadas as provisões criadas pelo banco --, as ações do Millenium Bank ganham mais de 5,3% na bolsa polaca.