Subidas conseguidas pelo Dow Jones desde que Trump tomou posse esgotaram-se

As bolsas norte-americanas voltaram a afundar e a negociação chegou mesmo a estar suspensa. No caso do Dow Jones, todo o "rally" registado desde a entrada em funções do presidente Donald Trump já se eclipsou.

O Dow Jones encerrou a cair 6,28%, para 19.902,82 pontos, e toda a subida que tinha registado desde que Trump tomou posse já se eclipsou. Desde fevereiro de 2017 que não terminava abaixo de 20.000 pontos.

A escalada do Dow no mandato de Donald Trump, que no mês passado atingiu um pico (quando alcançou novo máximo histórico) parecia robusta e interminável, mas, de um momento para o outro, a covid-19 evaporou todos esses ganhos.

O índice chegou a tocar nos 19.732 pontos, que foi o seu nível de fecho de 19 de janeiro de 2017, um dia antes de Trump tomar posse como presidente dos EUA.



Recorde-se que há pouco mais de um mês, quando atingiu um recorde de fecho a 12 de fevereiro nos 29.551,42 pontos, o Dow Jones estava perto dos 30.000 pontos. Perdeu, neste período, praticamente 10.000 pontos.



Por seu lado, o Standard & Poor’s 500 mergulhou 5,18% para 2.398,08 pontos e o tecnológico Nasdaq Composite recuou 4,70% para 6.989,84 pontos.





Quando o S&P 500 esteve a cair 7%, a meio da sessão, a negociação foi interrompida por 15 minutos. O índice ainda está acima do nível a que transacionava aquando da entrada de Trump em funções, mas está perto de esgotar toda a subida obtida desde então.

Os três grandes índices de Wall Street regressaram assim ao vermelho, a registarem fortes perdas, a ponto de a negociação ter de ser novamente interrompida – como tem acontecido noutras sessões recentes.

A hipótese de uma recessão a nível global está a ganhar força à medida que a propagação do novo coronavírus continua a um ritmo acelerado na Europa e nos Estados Unidos, pelo que os investidores estão a preferir não apostar em ações e virar-se para ativos considerados mais seguros, como as obrigações.



Já depois do fecho das bolsas do outro lado do Atlântico foi anunciada a luz verde dada pelo Senado ao novo pacote orçamental (no valor de 850 mil milhões de dólares) solicitado ontem pela Administração Trump para fazer face aos efeitos económicos da covid-19, pelo que amanhã o dia poderá ser mais risonho para os mercados.