Covid-19: Ray Dalio estima perdas nas empresas de 12 biliões de dólares

O fundador da Bridwater Associates, Ray Dalio, avançou com a estimativa de que o surto de coronavírus provoque perdas no tecido empresarial na ordem dos 12 biliões de dólares.





"O que está acontecer nunca aconteceu durante a nossa vida. O que temos aqui é uma crise", afirmou o investidor. Na sua ótica, "muita gente vai ficar falida". Não só empresas, mas também indivíduos, sustentou Dalio, numa entrevista à CNBC.





Já o maior fundo de investimento do mundo, a Bridgewater Associates, já perdeu 20% do valor durante a crise espoletada pelo coronavírus, admitiu o fundador.





No que toca à maior economia do mundo, a dos Estados Unidos, as perdas deverão superar os 4 biliões, aponta o investidor. Em 2019, os Estados Unidos fecharam o ano com um produto interno bruto (PIB) de 21 biliões de dólares.





Para contrariar as grandes perdas que antevê, Dalio defende que seria importante lançar um pacote de estímulos entre 1,5 biliões e os 2 biliões de dólares.





Nos Estados Unidos, já foi aprovado pelo Senado o novo pacote orçamental, no valor de 850 mil milhões de dólares, solicitado pela Administração Trump para fazer face aos efeitos económicos da covid-19. Mas este pode subir, para já, a um bilião.