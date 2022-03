Tecnológicas impulsionam Wall Street

Os principais índices de Wall Street terminaram no verde, com as tecnológicas a sustentarem a tendência, numa altura em que os investidores pesam os riscos, para a retoma económica, da inflação e do endurecimento da política monetária.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,27% para 34.995,89 pontos e o Standard & Poor’s 500 encerrou a ganhar 0,72% para 4.575,52 pontos.

Já o tecnológico Nasdaq Composite avançou 1,31% para 14.354,90 pontos.

Os ganhos das tecnológicas e outras cotadas de grande capitalização compensaram as perdas nos setores financeiro e da energia – num dia em que os preços do petróleo chegaram a estar a cair mais de 8% em Londres e Nova Iorque devido aos confinamentos em Xangai (o que faz crescer os receios de uma menor procura da China, que é o maior importador mundial de crude).

Entre os destaques do dia esteve a Tesla, que fechou a subir 8,03% para 1.091,84 dólares. Isto no dia em que anunciou que pretende proceder a um novo "stock split"