Tecnológicas pressionam Wall Street e atiram S&P 500 para mínimos de seis semanas

3.951,39

11.379,48

32.661,84

Leia Também Wall Street despede-se de fevereiro pintada de vermelho

As bolsas norte-americanas fecharam mistas, num dia em que os investidores reavaliaram as apostas sobre qual será o pico das taxas de juro, uma vez que a inflação se mantém elevada. A pesar no desempenho dos índices estão também as consecutivas declarações "hawkish" dos decisores dos diferentes bancos centrais do outro lado do Atlântico.O "benchmark" S&P 500 cedeu 0,47% parapontos, caindo para mínimos de 20 de janeiro. A pressionar o índice estiveram as tecnológicas, que tendem a ser mais sensíveis a uma política monetária de subidas de juros. O tecnológico Nasdaq Composite, por sua vez, perdeu 0,66% parapontos, enquanto o industrial Dow Jones subiu 0,02% parapontos.Alguns membros da Reserva Federal norte-americana (Fed) reforçaram esta quarta-feira que o aumento das taxas de juro deve continuar. O responsável pela Fed de Atlanta, Raphael Bostic, apelou à continuação das subidas, defendendo que o pico deve superar os 5%. Já Neel Kashkari, da Fed de Minneapolis, disse estar preocupado com o facto de não haver indícios de que os sucessivos aumentos estejam a surtir efeito."Os mercados cruzaram a linha ténue entre expectativa e pensamento positivo", afirmou Deborah Cunningham, da Federated Hermes.A inflação tem-se mostrado mais resiliente do que o esperado, tanto nos Estados Unidos, como na Europa. Apesar da incerteza sobre quais os próximos passos das diferentes autoridades monetárias, certo é que o compromisso de baixar a inflação para os 2% mantém-se.