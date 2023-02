Wall Street despede-se de fevereiro pintada de vermelho

O Dow Jones cedeu 0,71%, para os 32.656,70 pontos, enquanto o S&P 500 caiu 0,3%, fechando nos 3.970,15 pontos. Já o tecnológico Nasdaq Composite terminou o dia a deslizar 0,1%, para os 11.455,54 pontos.Contas feitas, os três principais índices do outro lado do Atlântico registaram um saldo negativo em fevereiro. O Dow Jones perdeu 4,19% no mês, com apenas três das 30 "blue chips" a fecharem fevereiro acima dos níveis de 31 de janeiro. O S&P 500 acumulou uma queda mensal de 2,61%, enquanto o Nasdaq cedeu 1,11%.Entre os "vencedores" do dia esteve a Meta, que avançou 3,19%.