Tecnológicas sustentam Wall Street. Investidores já têm inflação na mira

As bolsas norte-americanas fecharam em terreno positivo, mas sem variações expressivas, numa altura em que os investidores aguardam pelas reuniões de política monetária do Banco Central Europeu, na próxima semana, e da Reserva Federal – na semana seguinte.

As cotadas de elevada capitalização bolsista (as chamadas "megacaps"), onde se incluem as big tech, ajudaram ao movimento positivo. Os chamados títulos de crescimento beneficiaram do recuo dos juros da dívida soberana dos EUA, com especial destaque para a Microsoft e Apple.

O índice industrial Dow Jones fechou a somar 0,22%, para 34.577,28 pontos. Já o Standard & Poor’s 500 encerrou com uma valorização de 0,14% para 4.457,58 pontos, ao passo que o tecnológico Nasdaq Composite avançou 0,09% para se fixar nos 13.761,53 pontos.

O setor tecnológico recuperou assim terreno, depois de quatro sessões consecutivas em queda, mas os ganhos foram limitados também pela cautela dos investidores enquanto esperam pelos dados da inflação e pelas decisões dos bancos centrais.

O BCE reúne-se a 14 de setembro, podendo subir uma vez mais os juros diretores, e a Fed realiza o seu encontro a 19 e 20 de setembro – estando a aumentar as apostas num aumento da sua taxa diretora, mas ainda com a maioria a apontar para um "status quo".

Os dados da inflação nos EUA estão também na mira, sendo divulgados já no dia 13. O aumento dos preços do petróleo tem gerado receios de que não esteja a ser possível controlar a inflação na medida do desejado.

No cômputo da semana – que foi mais curta devido ao encerramento de Wall Street na segunda-feira para celebração do Labor Day – os três principais índices tiveram saldo negativo.