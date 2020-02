Tesla dispara 9% mas não evita arranque morno em Wall Street

As bolsas dos Estados Unidos abriram com variações muito ligeiras esta segunda-feira, depois dos novos recordes alcançados nas últimas sessões.

Depois de terem atingido novos máximos históricos na semana passada, as bolsas dos Estados Unidos abriram pouco alteradas esta segunda-feira, 10 de fevereiro, com os investidores a olharem para a evolução do coronavírus e o seu impacto na atividade das empresas a nível global.





O S&P500, que completou na sexta-feira a sua melhor semana desde julho, com uma subida de mais de 3%, desliza 0,06% para 3.326,28 pontos. O tecnológico Nasdaq, que viveu a sua melhor semana em mais de um ano, avança 0,04% para 9.524,82 pontos e o industrial Dow Jones desce 0,03% para 29.093,55 pontos.