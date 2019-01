Toda a gente segue Ronaldo. Mas só um analista segue a Juventus

Reuters

A Juventus integrou no mês passado o FTSE MIB de Itália, tornando-se num dos poucos clubes de futebol a juntar-se ao principal índice acionista do seu país.



Isso deverá gerar mais interesse na empresa e, consequentemente, um maior volume de negociação de títulos. No entanto, as ações da Juventus são seguidas por apenas um analista, Alberto Francese, do banco de investimento Banca IMI, o que, é de longe, a cobertura mais baixa entre as empresas do índice de referência de Milão, segundo dados compilados pela Bloomberg. A Recordati SpA tem o segundo número baixo, com oito casas a fazerem a cobertura das ações. Em média, as empresas do FTSE MIB são seguidas por 19 analistas.



Isto porque os clubes de futebol de alto nível não são como as outras empresas. Embora o marketing possa ajudar a vender bilhetes e "merchandise", os maiores ganhos de um clube são alcançados quando a equipa vence jogos, e mesmo para um especialista em futebol, pode ser difícil antecipar como é que um clube se vai sair. A Juventus faturou 80 milhões de euros (92 milhões de dólares) por chegar aos quartos-de-final da lucrativa Liga dos Campeões em 2018.



"Em última análise, o sucesso de um clube de futebol é determinado pelo seu sucesso em campo, o que é suficiente para deter a maioria dos investidores", disse Richard Hunter, diretor de mercados da Interactive Investor Ltd, em Londres. "Há também a questão dos salários dos jogadores, que tendem a exceder 50% dos rendimentos de um clube".



A Juventus, que se juntou ao FTSE MIB pós o fecho da sessão de 21 de dezembro, foi a empresa com melhor desempenho desde essa altura, com uma valorização de 16%. A equipa lidera a Série A e venceu o "scudetto", o título de futebol italiano, nos últimos sete anos. Em julho, pagou 100 milhões de euros pelo craque Cristiano Ronaldo.

O impacto de Ronaldo

Ronaldo, a pessoa mais seguida no Instagram, pode triplicar as vendas de camisolas do clube italiano em 2022, enquanto impulsiona as receitas de patrocinadores como a Adidas e a Jeep, da Fiat Chrysler Automobiles, disse Francese numa nota de análise de 5 de dezembro, em que o banco melhora a recomendação para as ações de "manter" para "comprar".



O Banca IMI fez parte da gestão do IPO da Juventus de 2001 e a casa-mãe, o Intesa Sanpaolo SpA, forneceu financiamento à empresa.



Fornecedor de conteúdos



"Para uma equipa de futebol como a Juventus, a visibilidade ao nível das receitas e custos é bastante alta, já que cerca de 80% das vendas são provenientes de fluxos recorrentes como bilhetes, direitos televisivos, patrocinadores e merchandise", afirmou Alberto Francese, numa entrevista. "É mais um fornecedor de conteúdos e uma empresa de entretenimento: os resultados em campo têm impacto, mas não são tão importantes para o desempenho financeiro".



Incluindo a Juventus, apenas quatro das 22 empresas do Stoxx Europe Football Index têm analistas a segui-las. O alemão Borussia Dortmund GmbH tem três, o OL Groupe SA, que é dono do francês Olympique Lyonnais, tem dois e o escocês Celtic Plc tem um. A equipa holandesa AFC Ajax NV não tem nenhum, de acordo com dados da Bloomberg.



Mesmo o Manchester United, provavelmente a marca desportiva mais poderosa a nível global, tem apenas dois analistas que o seguem.



A Juventus tem um valor de mercado de cerca de 1,2 mil milhões de euros, o que a torna a maior empresa do Stoxx Europe Football Index. O Manchester United, que está cotado nos Estados Unidos, tem um valor de mercado de cerca de 3,1 mil milhões de dólares.



Há muito que um grupo de investidores defende que os clubes de futebol não devem ser empresas cotadas, já que a sua receita é muito imprevisível e a sua base de clientes é movida pela emoção. Inglaterra chegou a ter cerca de 20 clubes cotados, afirmou Hunter.



"Talvez uma exceção aqui seja o Manchester United, cuja poderosa máquina comercial tem sido bem-sucedida e geradora de rendimentos", acrescentou.

(Texto original: Everyone Follows Ronaldo. Only One Analyst Follows His Club)