Tom pouco suave de Powell atira Wall Street para o vermelho

As bolsas norte-americanas fecharam no vermelho, num dia em que as declarações do presidente da Reserva Federal (Fed) dos Estados Unidos, Jerome Powell, dominaram as atenções.



Se dúvidas existiam quanto aos próximos passos da Fed, as palavras de Powell dissiparam-nas. As taxas de juro precisam de continuar a subir para travar a inflação, assegurou, referindo que esse é o consenso da maior parte dos membros do Comité de Mercado Aberto (FMOC na sigla em inglês). Mas não só. Powell disse que para o banco central conseguir que a inflação regresse à meta dos 2%, o caminho "ainda será longo".



O tom assertivo evidenciou a posição "hawkish" do banco central e confirmou aquilo que o "dot plot" (mapa que mostra como cada representante do banco central estima as mexidas nos juros diretores) já havia sinalizado, ao referir que estimava que a taxa dos fundos federais estivesse num valor mediano de 5,6% no final de 2023. O timing desses aumentos dos juros ficará dependente dos dados económicos, esclareceu também o presidente da Fed.



Na sessão desta quarta-feira, o tecnológico Nasdaq Composite foi o mais penalizado, tendo desvalorizado 1,21% para 13.502,20 pontos, enquanto o industrial Dow Jones cedeu 0,30% para 33.951,52 pontos e o S&P 500, índice de referência, caiu 0,52% para 4.365,69 pontos.



A Tesla, assim como empresas ligadas à inteligência artificial, estiveram entre as cotadas que mais pesaram nos índices. A fabricante de veículos elétricos liderada por Elon Musk recuou 4,84% para os 261,18 dólares por ação no dia em que viu o Barclays baixar a recomendação para as suas ações, de "comprar"para "manter", enquanto a fabricante de chips Nvidia cedeu 1,48% para 431,60 dólares e a Intel Coporation caiu 5,41 para os 33,10 dólares.