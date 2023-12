Tombo do BCP põe fim a mais longa série de ganhos do PSI este ano

Os restantes pesos pesados fecharam igualmente no vermelho, mas com perdas bem mais reduzidas. A EDP Renováveis recuou 0,6%, para 17,5 euros, enquanto a Galp caiu 0,56%, para os 13,34 euros. A Jerónimo Martins cedeu 0,17%, terminando o dia a valer 23,58 euros e a EDP deslizou 0,02%, para os 4,504 euros.



Do lado das subidas, a Greenvolt avançou 2,63%, para os 7,415 euros, máximo desde 21 de fevereiro.



Em alta fecharam ainda a Ibersol e a Semapa, com ganhos de 0,6% e de 0,15%, respetivamente.

A bolsa portuguesa encerrou no vermelho esta quinta-feira, acompanhando as perdas das congéneres europeias. O PSI caiu 1,22%, para os 6.529,49 pontos, pondo fim a uma sequência de 10 sessões consecutivas sempre a somar - a mais longa série positiva este ano.Das 16 cotadas do índice, apenas três fecharam em alta, enquanto 12 terminaram o dia no vermelho e a Corticeira Amorim encerrou inalterada.A pressionar PSI esteve principalmente o BCP, com um tombo de 5,77%, para os 0,3072 euros. O banco liderado por Miguel Maya foi penalizado por uma decisão desfavorável do