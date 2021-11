Tombo gigante da Jerónimo Martins derruba PSI-20

Leia Também Segundo maior acionista sai da Jerónimo Martins a troco de 621 milhões

O PSI-20 encerrou esta terça-feira a cair 2,17%, para os 5.654,18 pontos, pressionado pelo tombo de mais de 11% do peso pesado Jerónimo Martins. Este foi o pior dia da bolsa portuguesa desde julho deste ano.Mas não foi apenas a retalhista a penalizar o índice. Também BCP, EDP, Sonae e Navigator fecharam no vermelho. Aliás, apenas seis cotadas terminaram a sessão no verde, enquanto a Nos encerrou inalterada e 12 empresas registaram quedas.A Jerónimo Martins afundou 11,08%, para os 19,22 euros, na pior queda desde finais de julho de 2014, após ontem ao final do dia ter sido anunciado que o segundo maior acionista saiu do capital da empresa vendendo os 5% que detinha - a um preço de 19,75 euros por ação.A Sonae foi "arrastada" pela queda da concorrente e cedeu 2,57%, fechando nos 1,023 euros, enquanto a REN também perdeu mais de 2%, caindo 2,34%, para os 2,50 euros.Nos pesos pesados, a EDP recuou 0,81%, para 4,803 euros, e o BCP deslizou 0,69%, fechando nos 15,92 cêntimos.Pela positiva, o destaque vai para a Galp, que avançou 1,22%, até aos 8,928 euros, e para a EDPR, que subiu 0,70%, cotando nos 22,88 euros.