A banca de investimento do Credit Suisse em Espanha vai ser reduzida com o despedimento de 147 trabalhadores, no seguimento da aquisição pelo UBS. O plano de reestruturação foi anunciado esta quarta-feira e irá decorrer ao longo dos próximos anos. Portugal não será abrangido por esta decisão, segundo garantiu fonte com conhecimento da situação ao Negócios.



A compra do Credit Suisse pelo UBS foi anunciada

...