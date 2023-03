Na passada sexta-feira, as ações do Deutsche Bank encerraram a cair perto de 9%, para mínimos de cinco meses, depois de chegarem a afundar em torno de 15% durante a sessão – algo que não acontecia desde março do ano pandémico de 2020.

Ao mesmo tempo, os seguros contra o incumprimento – os chamados "credit default swaps" (CDS) – da instituição financeira alemã dispararam, significando que o mercado estava a atribuir um risco maior à possibilidade de "default" do Deutsche Bank no reembolso da sua dívida, exigindo por isso um maior prémio.

O movimento foi atribuído à turbulência no setor financeiro, depois de três bancos regionais norte-americanos colapsarem e de um outro estar em apuros, à conta do pânico dos depositantes, e de a instabilidade chegar à Europa com os desaires do Credit Suisse – que acabou a ser comprado pelo seu conterrâneo UBS.

Leia Também Ações do Deutsche Bank tombam 12%. Preço dos CDS regressa a 2018

Na sexta-feira, os analistas do Citigroup consideraram o mergulho do Deutsche Bank em bolsa como sendo fruto de um "pânico irracional", mas o efeito psicológico que os revezes na banca estavam a ter nos depositantes foi visto mais ou menos como a razão consensual para a derrocada do banco.

Agora, os reguladores de mercado vêm dizer que talvez não tenha sido assim, ao sinalizarem que terá sido uma única aposta nos CDS Deutsche Bank que levou ao sell-off das ações na bolsa.

A referida aposta rondou os cinco milhões de euros e visou os CDS associados à dívida júnior (dívida de curto prazo, neste caso a um ano) do Deutsche Bank, comentaram à Bloomberg fontes próximas do assunto – que dizem que os reguladores falaram com os participantes de mercado sobre esta transação.

De sublinhar que os contratos podem ser ilíquidos, pelo que uma única aposta pode gerar grandes movimentações.

Esta aposta teve um efeito dominó nos mercados: as cotadas da banca caíram, as obrigações soberanas ganharam terreno (pela maior aposta em ativos-refúgio) e o preço dos CDS das instituições financeiras disparou, fazendo eclipsar perto de 1,6 mil milhões de erros do valor de mercado do Deutsche Bank – já que também os seguros sobre a sua dívida sénior (de longo prazo) acabaram por escalar (para máximos de 2018) pelo efeito contágio.





Não está ainda claro quem fez a aposta ou por que motivo a fez, refere a Bloomberg, citando as mesmas fontes. E também não há, até ao momento, provas de que a negociação tenha sido feita de forma desonesta.



(Notícia atualizada às 18h13)