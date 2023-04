Lucro do Deutsche Bank cresce 9% para 1.158 milhões no primeiro trimestre

Leia Também Solidez do Deutsche Bank afasta receios de segundo Credit Suisse

O Deutsche Bank revelou esta quinta-feira que contabilizou no primeiro trimestre deste ano um lucro de 1.158 milhões de euros, mais 9% face a idêntico período do ano anterior, apesar da turbulência nos mercados.As receitas, por seu turno, aumentaram 5% até março deste ano, para 7.680 milhões de euros, refere a instituição financeira em comunicado, adiantando que as provisões para crédito malparado situaram-se em 372 milhões de euros, o que corresponde a uma subida de 27% em termos homólogos.Quanto às receitas do negócio bancário que têm a ver com as empresas subiram 35% no período em análise, para 1.973 milhões de euros, enquanto no caso do negócio ligado aos particulares houve um aumento homólogo de 10%, para 2.438 milhões de euros.No que respeita à banca de investimento, as receitas caíram 19%, para 2.691 milhões de euros, e no caso da gestão de ativos recuaram 14%, para 589 milhões de euros.O Deutsche Bank apresentou um rácio de capital ordinário de nível 1 (CET 1) de 13,6 %, contra 12,8% observado mesmo período do ano fiscal anterior.O presidente executivo do Deutsche Bank, Christian Sewing, mostrou-se satisfeito com os resultados alcançados no primeiro trimestre e considerou que o banco "vai por um bom caminho" para conseguir superar os objetivos traçados até 2050.