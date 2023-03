Ações do Deutsche Bank tombam 12%. Preço dos CDS regressa a 2018

funcionam como uma espécie de seguro contra "defaults" pelo que o agravamento do prémio sinaliza o maior risco atribuído pelo mercado.

As ações do Deutsche Bank seguem a cair 12,32% para 8,19 euros, numa altura em que os "credit default swaps" (CDS) relativos à dívida sénior da instituição alcançam máximos de 2018, com as preocupações sobre a estabilidade da banca europeia bem presentes.Os CDSParalelamente, uma linha de obrigações subordinadas "tier 1", com maturidade até 2028 da instituição alemã alcançaram o valor facial, ou seja o preço original colocado pelo emitente, depois de o banco ter inesperadamente anunciado que irá reembolsar a dívida mais cedo.Além dos títulos do banco alemão, as ações de outras instituições com crédito concedido a empresas deslizam. São exemplo as ações do Commerzbank que derrapam 9% e do Société Generale que caem 7%.A compra do Credit Suisse pelo UBS tem agitado o mercado, numa altura de inflação elevada e de subida das taxas de juro.Este movimento ocorre após também a banca norte-americana ter registado perdas esta quinta-feira, mesmo depois de a secretária do Tesouro, Janet Yellen, ter afirmado que estaria disposta a proteger os depósitos, se tal for necessário.(Notícia atualizada às 11:03).