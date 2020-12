Vacina brinda bolsas com melhor mês de sempre

As notícias animadoras em torno de várias vacinas eficazes contra a covid-19, em simultâneo com a confirmação da vitória de Joe Biden nas eleições dos EUA fizeram disparar as bolsas mundiais durante novembro. Trata-se do melhor mês de sempre na Europa e o terceiro melhor da bolsa lisboeta.

